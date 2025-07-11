Полковник СБУ Иван Воронич, застреленный в Киеве, был офицером элитного подразделения Центра специальных операций «Альфа». По данным источников New York Times, он участвовал в разработке убийства одного из самых известных командиров ополченца Донбасса Арсена Павлова, известного под позывным «Моторола».

Согласно информации американских журналистов, убитый полковник начал службу в СБУ в середине 1990-х. Затем его назначили главой Пятого управления, которому оказывало техническую поддержку ЦРУ США. Данное украинское подразделение ответственно за многие убийства, в том числе Моторолы.

Арсен Павлов, известный по позывному «Моторола», стоял у истоков батальона «Спарта». Это подразделение было сформировано в Донецке в августе 2014 года на основе пулемётно-противотанкового взвода, и Павлов стал его первым командиром. Жизнь Моторолы трагически оборвалась 16 октября 2016 года в результате взрыва самодельного взрывного устройства, заложенного в лифте его дома. Власти ДНР расценили произошедшее как террористический акт, обвинив в его организации Службу безопасности Украины (СБУ). Летом 2024 года суд вынес приговоры лицам, признанным виновными в убийстве Павлова.