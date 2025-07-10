СБУ подтвердила убийство сотрудника, который занимался диверсиями в России
Телеграф: СБУ подтвердила убийство полковника Воронича в Киеве
Обложка © Главное управление Национальной полиции в Киеве
Служба безопасности Украины (СБУ) подтвердила, что в Киеве убили её сотрудника. Об этом сообщает издание «Телеграф». Ранее бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук* заявил, что жертвой стрельбы стал полковник Иван Воронич.
В связи с этим происшествием возбуждено уголовное дело. СБУ и Национальная полиция работают над тем, чтобы выяснить все детали случившегося и найти виновных.
«По факту убийства сотрудника СБУ в Голосеевском районе города Киева открыто уголовное дело. Служба безопасности и Национальная полиция принимают комплексные меры по выяснению всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности», — сообщили изданию в пресс-службе СБУ.
Напомним, сегодня в Голосеевском районе столицы Украины был застрелен в упор офицер СБУ Иван Воронич. 50-летний сотрудник занимал должность старшего оперативника в первом отделе 16-го управления Центра спецопераций СБУ «Альфа». По данным СМИ, он занимался диверсиями в России.
* Включён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.