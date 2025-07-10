Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 июля, 10:38

СБУ подтвердила убийство сотрудника, который занимался диверсиями в России

Телеграф: СБУ подтвердила убийство полковника Воронича в Киеве

Обложка © Главное управление Национальной полиции в Киеве

Обложка © Главное управление Национальной полиции в Киеве

Служба безопасности Украины (СБУ) подтвердила, что в Киеве убили её сотрудника. Об этом сообщает издание «Телеграф». Ранее бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук* заявил, что жертвой стрельбы стал полковник Иван Воронич.

В связи с этим происшествием возбуждено уголовное дело. СБУ и Национальная полиция работают над тем, чтобы выяснить все детали случившегося и найти виновных.

«По факту убийства сотрудника СБУ в Голосеевском районе города Киева открыто уголовное дело. Служба безопасности и Национальная полиция принимают комплексные меры по выяснению всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности», — сообщили изданию в пресс-службе СБУ.

Расстрел в толпе: Камеры засняли момент убийства полковника СБУ в Киеве
Расстрел в толпе: Камеры засняли момент убийства полковника СБУ в Киеве

Напомним, сегодня в Голосеевском районе столицы Украины был застрелен в упор офицер СБУ Иван Воронич. 50-летний сотрудник занимал должность старшего оперативника в первом отделе 16-го управления Центра спецопераций СБУ «Альфа». По данным СМИ, он занимался диверсиями в России.

* Включён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Украина
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar