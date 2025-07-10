Расстрел в толпе: Камеры засняли момент убийства полковника СБУ в Киеве
На видео попал момент убийства полковника СБУ Ивана Воронича в Киеве
Уличные камеры видеонаблюдения засняли момент убийства полковника СБУ Ивана Воронича, который был найден мёртвым на парковке. На записях видно, как неизвестный подбежал к офицеру и расстрелял его из оружия.
Момент убийства полковника СБУ Ивана Воронича. Видео © Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Киевский Движ
Киллер поймал Воронича прямо во дворе дома и приблизился к жертве. Сам момент нападения скрыт за припаркованными автомобилями. После совершения преступления злоумышленник скрылся с места происшествия, а полковник СБУ скончался. Убийство происходило средь бела дня, когда вокруг находились люди. На кадрах видно, что что сразу после расправы очевидцы в ужасе начали разбегаться.
Напомним, что 50-летний Воронич занимал пост старшего оперативного сотрудника 1-го отдела 16-го управления Центра специальных операций СБУ «Альфа». Сейчас на месте расправы работают следственно-оперативные группы районного и главного управлений полиции, сотрудники уголовного розыска и кинологи.
Обложка © Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Киевский Движ