Убитый в Киеве полковник СБУ занимался диверсиями в России

По сообщениям украинских Telegram-каналов, полковник СБУ Иван Воронич, убитый в Киеве, был причастен к организации диверсионных операций на территории России.

Инцидент произошел около 09:00, когда неизвестный совершил на Воронича нападение, произведя пять выстрелов в упор из пистолета, оснащённого глушителем, после чего скрылся с места преступления.