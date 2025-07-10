Убитый в Киеве полковник СБУ занимался диверсиями в России
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По сообщениям украинских Telegram-каналов, полковник СБУ Иван Воронич, убитый в Киеве, был причастен к организации диверсионных операций на территории России.
Инцидент произошел около 09:00, когда неизвестный совершил на Воронича нападение, произведя пять выстрелов в упор из пистолета, оснащённого глушителем, после чего скрылся с места преступления.
Вороничу было 50 лет, и он занимал должность старшего оперативного сотрудника в 1-м отделе 16-го управления Центра специальных операций, который также известен как спецподразделение СБУ «Альфа». Полковник СБУ скончался на месте происшествия.