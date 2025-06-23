Депутат Госдумы Андрей Свинцов в беседе с Life.ru назвал сообщения о предотвращённом покушении на Владимира Зеленского в Польше «инсценировкой». Он утверждает, что Киев стремился создать впечатление угрозы для экс-комика и обвинить в этом Россию.

Я на 100% уверен, что это обычная инсценировка для того, чтобы показать, что Зеленскому кто-то угрожает, а не покушение. Наш президент Владимир Владимирович Путин неоднократно говорил, что он не видит никакой необходимости физического устранения Зеленского потому, что он нелегитимный, он вообще никто. Андрей Свинцов Депутат Государственной думы

Свинцов также отметил, что подобные провокации могут быть направлены на привлечение дополнительной финансовой помощи от европейских стран, особенно в свете недавних заявлений американской стороны о сокращении поддержки Украины. Депутат выразил уверенность, что вскоре станет очевидно, что произошедшее — это лишь попытка манипуляции общественным мнением.

«Но я уверен, что всё это быстро вылезет наружу, будет абсолютно очевидно и понятно, что это инсценировка. <...> То есть никто даже не стал бы так заморачиваться и подводить себя под тюрьму ради Зеленского, никому он не нужен», — сказал депутат.

По мнению парламентария, текущая повестка дня в мире сосредоточена на конфликте между Ираном и Израилем, и инцидент с Зеленским служит лишь фоном для создания информационного шума.