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10 июля, 08:44

Пять выстрелов в упор: Полковника СБУ из спецподразделения «Альфа» убили в Киеве

Экс-нардеп Мосийчук*: В Киеве в упор расстреляли полковника СБУ Ивана Воронича

Обложка © Главное управление Национальной полиции в Киеве

Обложка © Главное управление Национальной полиции в Киеве

В Голосеевском районе Киева сегодня утром в упор расстреляли полковника СБУ Ивана Воронича, заявляет экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук*. Убитый офицер занимал пост старшего оперативного сотрудника 1-го отдела 16-го управления Центра спецопераций, также известного как спецподразделение СБУ «Альфа».

По словам политика, неизвестный подошёл к Вороничу и произвел пять выстрелов в упор из пистолета, предположительно, с глушителем. Полковник СБУ умер на месте, а киллер сбежал. Эти сведения подтверждает полиция Киева, но не называет имени жертвы.

«Полицейские устанавливают обстоятельства стрельбы в Голосеевском районе Киева. Прибыв по вызову, правоохранители обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением», — информирует ведомство, отмечая, что на месте убийства работают следственно-оперативные группы районного и главного управлений полиции, сотрудники уголовного розыска и кинологи.

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Это второе убийство в Киеве за неделю. Утром в понедельник, 7 июля, в Киеве произошла стрельба, в результате которой погиб один человек. Его личность не раскрывалась.

* Включён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Андрей Бражников
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