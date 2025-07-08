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8 июля, 06:17

В Раде сообщили о жестоком убийстве в Киеве

Нардеп Гончаренко*: В Киеве неизвестный выстрелил в авто, мужчина погиб на месте

Стрельба произошла в Киеве. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Олексій Гончаренко

Стрельба произошла в Киеве. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Олексій Гончаренко

Утром в понедельник, 7 июля, в Киеве произошла стрельба, в результате которой погиб один человек. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* в своих социальных сетях.

«Утром в Деснянском районе произошла стрельба», — написал он.

По предварительной информации, к припаркованному автомобилю подошёл неизвестный и произвёл выстрел в находившегося внутри мужчину. От полученного ранения он скончался на месте. Стрелявший скрылся с места преступления.

Два подростка погибли в результате стрельбы в США
Два подростка погибли в результате стрельбы в США

Ранее Life.ru рассказал, что в Подмосковье мужчина открыл огонь из ружья. Полиция смогла задержать его на территории Чехова. Оказалось, что мужчина, будучи пьяным, угрожал жене оружием и в порыве гнева произвёл несколько выстрелов в воздух.

* Включён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Наталья Афонина
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