В Раде сообщили о жестоком убийстве в Киеве

Утром в понедельник, 7 июля, в Киеве произошла стрельба, в результате которой погиб один человек. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* в своих социальных сетях.

«Утром в Деснянском районе произошла стрельба», — написал он.

По предварительной информации, к припаркованному автомобилю подошёл неизвестный и произвёл выстрел в находившегося внутри мужчину. От полученного ранения он скончался на месте. Стрелявший скрылся с места преступления.

Ранее Life.ru рассказал, что в Подмосковье мужчина открыл огонь из ружья. Полиция смогла задержать его на территории Чехова. Оказалось, что мужчина, будучи пьяным, угрожал жене оружием и в порыве гнева произвёл несколько выстрелов в воздух.