Кричала и молила о помощи: Пьяный житель Подмосковья чуть не застрелил жену из ружья
Росгвардия задержала мужчину, устроившего стрельбу из ружья в Подмосковье
Мужчина, открывший огонь из ружья, был задержан на территории Чехова. Детали инцидента раскрыли в пресс-службе Росгвардии по Московской области.
Кадры из двора дома, где живёт устроивший стрельбу мужчина. Видео © Telegram / Росгвардия. Московская область
«Сотрудники Чеховского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области пресекли противоправные действия 52-летнего местного жителя, открывшего стрельбу из ружья», — отметили представители ведомства.
Бдительные соседи первыми забили тревогу и обратились в правоохранительные органы, сообщив о доносящихся со двора частного дома звуках выстрелов и мольбах о помощи. Оперативно прибывшие на место сотрудники Росгвардии установили, что нетрезвый мужчина угрожал жене оружием и в порыве пьяного гнева произвёл несколько выстрелов в воздух.
Злоумышленник был задержан и доставлен в отдел для дальнейших разбирательств, пострадавших нет.
Ранее в кафе при гостинице в Севастополе 73-летний мужчина в пылу разногласий со своей избранницей предпринял решительные шаги и открыл стрельбу прямо в заведении. Оказалось, что лучших аргументов, чтобы отстоять своё мужское «я» пенсионер просто не нашёл.
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