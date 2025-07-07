Кричала и молила о помощи: Пьяный житель Подмосковья чуть не застрелил жену из ружья

Мужчина, открывший огонь из ружья, был задержан на территории Чехова. Детали инцидента раскрыли в пресс-службе Росгвардии по Московской области.

Кадры из двора дома, где живёт устроивший стрельбу мужчина. Видео © Telegram / Росгвардия. Московская область

«Сотрудники Чеховского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области пресекли противоправные действия 52-летнего местного жителя, открывшего стрельбу из ружья», — отметили представители ведомства.

Бдительные соседи первыми забили тревогу и обратились в правоохранительные органы, сообщив о доносящихся со двора частного дома звуках выстрелов и мольбах о помощи. Оперативно прибывшие на место сотрудники Росгвардии установили, что нетрезвый мужчина угрожал жене оружием и в порыве пьяного гнева произвёл несколько выстрелов в воздух.

Злоумышленник был задержан и доставлен в отдел для дальнейших разбирательств, пострадавших нет.