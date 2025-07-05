В Красноярске подростки устроили массовую драку со стрельбой

В Красноярске возбудили уголовное дело о хулиганстве после массовой драки, которую устроили подростки. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

3 июля 2025 года вечером возле кафе на улице Перенсона в Красноярске произошёл массовый конфликт между двумя группами молодых людей. По данным следствия, во время перепалки один из участников произвёл выстрел из сигнального пистолета, в результате чего 17-летний подросток получил травмы, не представляющие угрозы для жизни.

В настоящее время следователи активно работают над установлением всех обстоятельств конфликта, выяснением мотивов участников и идентификацией всех лиц, причастных к драке.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершённое группой лиц по предварительному сговору с применением оружия и насилия).