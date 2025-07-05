Откат в царские времена: Работника-прогульщика в Забайкалье приковали к батарее цепью

В Краснокаменске Забайкальском крае директор бетонного производства решил бороться с прогулами по-своему — приковал сотрудника цепью к батарее. Пострадавшему пришлось идти за помощью с замком на ноге, а делом уже заинтересовался СК, сообщает Babr Mash.

Начальник приковал работника-прогульщика цепью к батарее в Забайкалье. Видео © Telegram / Babr Mash

Один из сотрудников предприятия несколько дней не выходил на работу, чем, по словам очевидцев, вывел начальника из себя. В результате, вернувшись на смену, работник был приковал цепью к батарее «в воспитательных целях». После того, как мужчина смог освободиться от цепи, но не от замка, ему пришлось обращаться за помощью к знакомым.