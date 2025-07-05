Откат в царские времена: Работника-прогульщика в Забайкалье приковали к батарее цепью
Babr Mash: Начальник в Краснокаменске приковал рабочего к батарее за пьянство
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В Краснокаменске Забайкальском крае директор бетонного производства решил бороться с прогулами по-своему — приковал сотрудника цепью к батарее. Пострадавшему пришлось идти за помощью с замком на ноге, а делом уже заинтересовался СК, сообщает Babr Mash.
Начальник приковал работника-прогульщика цепью к батарее в Забайкалье. Видео © Telegram / Babr Mash
Один из сотрудников предприятия несколько дней не выходил на работу, чем, по словам очевидцев, вывел начальника из себя. В результате, вернувшись на смену, работник был приковал цепью к батарее «в воспитательных целях». После того, как мужчина смог освободиться от цепи, но не от замка, ему пришлось обращаться за помощью к знакомым.
Ранее в Кизилюрте (Дагестан) произошёл скандальный инцидент: мать с дядей приковали совершеннолетнюю девушку к батарее и держали её так три дня. Родственники посчитали, что она опозорила семью, рассказав об изнасиловании. Всё это время девушку почти не кормили. Свой поступок родные объяснили тем, что она якобы трудный подросток и склонна к побегам.