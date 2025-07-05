«Решил показать, что мужик»: Пенсионер устроил стрельбу в кафе Севастополя из-за любви
МВД: В Севастополе пенсионер устроил стрельбу в кафе из-за ссоры с возлюбленной
Драматическая сцена разыгралась в одном из кафе в Севастополе, которое расположено при местной гостинице. Главным действующим лицом стал 73-летний пожилой мужчина, который, по рассказам очевидцев, в пылу ссоры со своей избранницей — сотрудницей этого же кафе, — решил не словом, а делом утвердить свой авторитет и отстоять мужское достоинство.
Кадры допроса романтичного преступника. Видео © Telegram / Полиция Севастополя
«Я просто не выдержал, пришёл показать, что я мужик», — признался мужчина.
Как сообщили в местном МВД, кульминацией эмоционального выяснения отношений стали несколько выстрелов из пистолета, произведённых в воздух прямо в помещении. Попытка дебошира скрыться не увенчалась успехом — бдительные посетители моментально обезвредили его и передали прибывшему наряду полиции.
«После инцидента злоумышленник попытался скрыться с места происшествия, однако был незамедлительно задержан очевидцами и передан сотрудникам полиции. Пострадавших в результате стрельбы нет», — сообщили в пресс-службе МВД.
Сейчас правоохранители выясняют детали этого конфликта, а также откуда престарелый романтик добыл оружие, которым воспользовался в порыве страстной ссоры.
Ранее сообщалось, что очередной случай агрессии на почве конфликта произошёл в Тверской области, где был арестован мужчина, который применил пневматическое оружие против несовершеннолетних, нанеся ранение одной из девушек. Следствие установило, что причиной его поступка стала крайняя раздражённость от громких звуков мототехники.
Обложка © Telegram / Полиция Севастополя