«Решил показать, что мужик»: Пенсионер устроил стрельбу в кафе Севастополя из-за любви

Драматическая сцена разыгралась в одном из кафе в Севастополе, которое расположено при местной гостинице. Главным действующим лицом стал 73-летний пожилой мужчина, который, по рассказам очевидцев, в пылу ссоры со своей избранницей — сотрудницей этого же кафе, — решил не словом, а делом утвердить свой авторитет и отстоять мужское достоинство.

Кадры допроса романтичного преступника. Видео © Telegram / Полиция Севастополя

«Я просто не выдержал, пришёл показать, что я мужик», — признался мужчина.

Как сообщили в местном МВД, кульминацией эмоционального выяснения отношений стали несколько выстрелов из пистолета, произведённых в воздух прямо в помещении. Попытка дебошира скрыться не увенчалась успехом — бдительные посетители моментально обезвредили его и передали прибывшему наряду полиции.

«После инцидента злоумышленник попытался скрыться с места происшествия, однако был незамедлительно задержан очевидцами и передан сотрудникам полиции. Пострадавших в результате стрельбы нет», — сообщили в пресс-службе МВД.

Сейчас правоохранители выясняют детали этого конфликта, а также откуда престарелый романтик добыл оружие, которым воспользовался в порыве страстной ссоры.