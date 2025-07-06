Два подростка погибли в результате стрельбы в США

В субботу в Индианаполисе американского штата Индиана произошла стрельба, в результате которой погибли два человека и пятеро получили ранения. Об этом сообщила полиция города в соцсети X.

Очевидцы стрельбы в Индианаполисе. Видео © X / naptowns_clown

«По меньшей мере семь человек пострадали от стрельбы, из них два человека... скончались», — говорится в публикации полиции города.

Правоохранительные органы Индианаполиса воздерживаются от предоставления подробностей инцидента. ABC News сообщает, что среди погибших были двое подростков 15 и 16 лет, один из которых скончался на месте. По информации телеканала, раненые — молодые люди в возрасте от 16 до 21 года. Полиция продолжает поиски подозреваемого.