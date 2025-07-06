Два подростка погибли в результате стрельбы в США
Полиция: Два подростка погибли при стрельбе в Индианаполисе, ещё пять пострадали
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В субботу в Индианаполисе американского штата Индиана произошла стрельба, в результате которой погибли два человека и пятеро получили ранения. Об этом сообщила полиция города в соцсети X.
Очевидцы стрельбы в Индианаполисе. Видео © X / naptowns_clown
«По меньшей мере семь человек пострадали от стрельбы, из них два человека... скончались», — говорится в публикации полиции города.
Правоохранительные органы Индианаполиса воздерживаются от предоставления подробностей инцидента. ABC News сообщает, что среди погибших были двое подростков 15 и 16 лет, один из которых скончался на месте. По информации телеканала, раненые — молодые люди в возрасте от 16 до 21 года. Полиция продолжает поиски подозреваемого.
А ранее Life.ru сообщал о происшествии в Мичигане. Там неизвестный на машине протаранил церковь и расстрелял прихожан. В момент нападения в церкви находилось примерно 150 человек, включая детей.