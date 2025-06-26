В Италии мужчина смог отбиться от трёх грабителей, убив одного из них

Житель провинции Салерно в Италии подозревается в убийстве и сокрытии тела грабителя, пытавшегося проникнуть в его дом. Об этом сообщает Corriere della Sera.

Вечером 22 июня к 60-летнему жителю городка Чентола ворвалась группа из трёх человек. Мужчина применил огнестрельное оружие для защиты. Один из нападавших сбежал, второго с тяжёлыми ранениями госпитализировали, а третий исчез — жена заявила о пропаже.

Женщина сообщила, что её 26-летний супруг, гражданин Албании, был ранен и унесён хозяином дома в неизвестном направлении. Местный предприниматель признался, что после стрельбы убедился в том, что один из нападавших мёртв, после чего закопал тело неподалёку от спортплощадки на сельхозугодьях.

Когда тело нашли, родня погибшего приехала в город, чтобы разобраться с хозяином дома. Разрядить напряжение смогли полицейские, которые вовремя вмешались.