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Регион
26 июня, 01:36

В Италии мужчина смог отбиться от трёх грабителей, убив одного из них

Corriere della Sera: В Италии мужчина убил грабителя и спрятал его тело

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ChiccoDodiFC

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ChiccoDodiFC

Житель провинции Салерно в Италии подозревается в убийстве и сокрытии тела грабителя, пытавшегося проникнуть в его дом. Об этом сообщает Corriere della Sera.

Вечером 22 июня к 60-летнему жителю городка Чентола ворвалась группа из трёх человек. Мужчина применил огнестрельное оружие для защиты. Один из нападавших сбежал, второго с тяжёлыми ранениями госпитализировали, а третий исчез — жена заявила о пропаже.

Женщина сообщила, что её 26-летний супруг, гражданин Албании, был ранен и унесён хозяином дома в неизвестном направлении. Местный предприниматель признался, что после стрельбы убедился в том, что один из нападавших мёртв, после чего закопал тело неподалёку от спортплощадки на сельхозугодьях.

Когда тело нашли, родня погибшего приехала в город, чтобы разобраться с хозяином дома. Разрядить напряжение смогли полицейские, которые вовремя вмешались.

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А ранее в Петербурге 53-летний злоумышленник угрожал продавцу, но его спугнули покупатели, после чего горе-разбойника задержала полиция. Правоохранители задержали злоумышленника благодаря бдительности местной жительницы — она заранее заметила мужчину с ножом на улице и вызвала полицию.

Тимур Хингеев
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