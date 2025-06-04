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Регион
4 июня, 18:45

Криминальный friendly fire: В Москве грабители отжали 1,3 млн у курьера мошенников

МВД: В Москве грабители похитили 1,3 млн рублей у курьера телефонных мошенников

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ground Picture

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ground Picture

Необычная криминальная история приключилась в Москве. В районе Вешняки грабители напали на мужчину и похитили у него сумку, в которой находилось почти полтора миллиона рублей. Впоследствии выяснилось, что потерпевший — криминальный курьер, работавший на телефонных мошенников. Об этом сообщили на сайте «МВД Медиа».

Ограбление курьера телефонных мошенников в Москве. Видео © МВД

Преступление в стиле фильмов Гая Ричи случилось на Вешняковской улице. Двое неизвестных, применив физическую силу, отобрали у 26-летнего мужчины сумку, где находилось свыше 1,3 миллиона рублей.

Полицейские оперативно установили подозреваемых в грабеже и задержали их. Злоумышленниками оказались ранее судимые приезжие из другого региона в возрасте 28 и 31 года. При обыске у них было обнаружено и изъято свыше 950 тысяч рублей, включая иностранную валюту.

Самое интересное вскрылось позже. Расследование показало, что потерпевший сам не чист на руку. Он действовал в качестве криминального курьера, помогая телефонным мошенникам обманывать граждан. На этот раз мужчина забрал сбережения у 53-летнего москвича и планировал передать деньги своим нанимателям. Однако всё пошло не по плану – сначала его ограбили, а затем задержали полицейские.

Возбуждены уголовные дела по статьям «грабёж, совершённый группой лиц по предварительному сговору» и «мошенничество в особо крупном размере». Все фигуранты криминальной истории арестованы. Расследование продолжается.

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Никита Никонов
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