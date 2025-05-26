В Новой Москве со стрельбой задержали налётчиков, отобравших у курьера 127 млн рублей
ТАСС: В Москве со стрельбой задержали подозреваемых в краже 127 млн рублей
Обложка © Life.ru
В Новой Москве силовики задержали двоих мужчин, которые ограбили курьера в «Москва-Сити». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
По данным агентства, курьер согласился доставить чемодан с деньгами за вознаграждение в 10 тысяч рублей. Заказчик передал ему кейс рядом с ЖК «Спортивный квартал», утверждая, что там находится 127 миллионов рублей. Вскоре после получения груза на сотрудника доставки было совершено нападение: злоумышленники ударили его и похитили чемодан.
Правоохранители сразу же занялись этим резонансным делом и провели операцию по задержанию подозреваемых. Преступников удалось вычислить с помощью камер видеонаблюдения. Задержание сопровождалось стрельбой. Информации о пострадавших в результате перестрелки не поступало.
Ранее сообщалось, что стрельба в ЖК «Спортивный Квартал» в Новой Москве связана с поимкой двух разыскиваемых преступников. Правоохранительные органы продолжают выяснять обстоятельства.