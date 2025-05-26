В Новой Москве со стрельбой задержали налётчиков, отобравших у курьера 127 млн рублей

В Новой Москве силовики задержали двоих мужчин, которые ограбили курьера в «Москва-Сити». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным агентства, курьер согласился доставить чемодан с деньгами за вознаграждение в 10 тысяч рублей. Заказчик передал ему кейс рядом с ЖК «Спортивный квартал», утверждая, что там находится 127 миллионов рублей. Вскоре после получения груза на сотрудника доставки было совершено нападение: злоумышленники ударили его и похитили чемодан.