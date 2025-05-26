Стрельба произошла в ЖК «Спортивный квартал» в Новой Москве

В жилом комплексе «Спортивный квартал» в Новой Москве произошёл инцидент со стрельбой. Полиция оперативно задержала одного из подозреваемых, его мотивы неизвестны.

Кадры с места стрельбы в Новой Москве. Видео © Telegram / SHOT

По информации Telegram-канала SHOT, в инциденте, предположительно, участвовали трое мужчин. Очевидцы утверждают, что двоих удалось задержать, тогда как третий, возможно, скрылся с места происшествия. Правоохранительные органы продолжают выяснять обстоятельства и причины конфликта.