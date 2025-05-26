Операция по поимке преступников: Появились подробности стрельбы в Новой Москве

Стрельба в жилом комплексе «Спортивный Квартал» в Москве связана с поимкой двух разыскиваемых преступников. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Момент задержания возле ЖК «Спортивный квартал». Видео © Telegram / Mash

На видеоролике сначала звучат звуки выстрелов, а затем появляются правоохранители. Силовики повалили одного из мужчин на землю для задержания.