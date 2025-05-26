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Регион
26 мая, 13:58

Операция по поимке преступников: Появились подробности стрельбы в Новой Москве

Mash: Стрельба в Новой Москве связана с задержанием разыскиваемых преступников

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / tomeqs

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / tomeqs

Стрельба в жилом комплексе «Спортивный Квартал» в Москве связана с поимкой двух разыскиваемых преступников. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Момент задержания возле ЖК «Спортивный квартал». Видео © Telegram / Mash

На видеоролике сначала звучат звуки выстрелов, а затем появляются правоохранители. Силовики повалили одного из мужчин на землю для задержания.

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Напомним, ранее сегодня прозвучали звуки стрельбы в жилом комплексе «Спортивный квартал» в Новой Москве. Полиция оперативно задержала одного из подозреваемых, его мотивы неизвестны.

Мария Любицкая
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