Операция по поимке преступников: Появились подробности стрельбы в Новой Москве
Mash: Стрельба в Новой Москве связана с задержанием разыскиваемых преступников
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Стрельба в жилом комплексе «Спортивный Квартал» в Москве связана с поимкой двух разыскиваемых преступников. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Момент задержания возле ЖК «Спортивный квартал». Видео © Telegram / Mash
На видеоролике сначала звучат звуки выстрелов, а затем появляются правоохранители. Силовики повалили одного из мужчин на землю для задержания.
Напомним, ранее сегодня прозвучали звуки стрельбы в жилом комплексе «Спортивный квартал» в Новой Москве. Полиция оперативно задержала одного из подозреваемых, его мотивы неизвестны.