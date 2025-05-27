Одного из главных могильщиков Ленобласти жестоко избили молотком и оставили в пакете

В Сергиево Красносельского района Ленинградской области произошло дерзкое нападение на 79-летнего Николая Ф., учредителя известной компании ООО «Ритуал». Трое неизвестных в масках ворвались в его дом, связали мужчину и похитили свыше 4,6 миллиона рублей, а также два смартфона. При этом бизнесмена избили молотком, сообщает Mash.

Преступники проникли в жилище через запасной вход. Пожилого мужчину жестоко избили и надели на голову пакет, чтобы он рассказал, где деньги. Когда злоумышленники ушли, жена предпринимателя, которая скрывалась на втором этаже, освободила мужа и вызвала полицию.

Николай Ф. был госпитализирован с серьёзными травмами: переломами пальцев левой ноги и многочисленными ссадинами на лице. Возбуждено уголовное дело, ведётся активный поиск злоумышленников.