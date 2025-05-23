Неизвестный избил молотком главу крупного российского оборонного предприятия

Неизвестный напал на главу крупного оборонного предприятия НПО «Курганприбор» Андрея Кондратьева. Он несколько раз ударил мужчину молотком по голове, сообщает Mash.

Инцидент произошёл накануне в подъезде одной из многоэтажек Кургана. Кондратьев возвращался домой с работы и около семи вечера на него набросился неизвестный. После избиения молотком он скрылся.