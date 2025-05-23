Неизвестный избил молотком главу крупного российского оборонного предприятия
Mash: В Кургане неизвестный избил молотком главу НПО «Курганприбор» Кондратьева
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Неизвестный напал на главу крупного оборонного предприятия НПО «Курганприбор» Андрея Кондратьева. Он несколько раз ударил мужчину молотком по голове, сообщает Mash.
Инцидент произошёл накануне в подъезде одной из многоэтажек Кургана. Кондратьев возвращался домой с работы и около семи вечера на него набросился неизвестный. После избиения молотком он скрылся.
Кондратьев госпитализирован, нападавшего разыскивают.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье мигранты избили военнослужащего из-за замечания о парковке. Следственный комитет возбудил уголовное дело.