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Регион
23 мая, 07:29

Неизвестный избил молотком главу крупного российского оборонного предприятия

Mash: В Кургане неизвестный избил молотком главу НПО «Курганприбор» Кондратьева

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / REDCHYTS FEDIR

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / REDCHYTS FEDIR

Неизвестный напал на главу крупного оборонного предприятия НПО «Курганприбор» Андрея Кондратьева. Он несколько раз ударил мужчину молотком по голове, сообщает Mash.

Инцидент произошёл накануне в подъезде одной из многоэтажек Кургана. Кондратьев возвращался домой с работы и около семи вечера на него набросился неизвестный. После избиения молотком он скрылся.

Кондратьев госпитализирован, нападавшего разыскивают.

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Никита Никонов
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