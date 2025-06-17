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17 июня, 10:41

Россиянин с ножом ворвался в магазин и потребовал отдать ему выручку

78.ru: В Колпино задержали мужчину, который с ножом требовал деньги в магазине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Denis Andricic

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Denis Andricic

В Петербурге 53-летний злоумышленник угрожал продавцу, но его спугнули покупатели, после чего задержала полиция. Об этом сообщает 78.ru.

Попытка ограбления кассира магазина в Колпино. Видео © 78.ru

Вечером на улице Ленина в Колпино мужчина с ножом вошёл в магазин и потребовал у 19-летнего сотрудника открыть кассу. Юноша колебался, но поддался угрозам и начал доставать деньги. Однако передать их не успел — грабителя спугнули покупатели.

Правоохранители задержали злоумышленника благодаря бдительности местной жительницы — она заранее заметила мужчину с ножом на улице и вызвала полицию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Берлине двое неизвестных напали с ножом на мужчину, услышав украинскую речь
В Берлине двое неизвестных напали с ножом на мужчину, услышав украинскую речь

Ранее Life.ru рассказывал, как американские правоохранители арестовали мужчину, напавшего с ножом на акулу во Флориде. После того как хищная рыба попыталась утащить улов с его лодки, мужчина нанёс ей множество ран, чтобы было неповадно. Свою вину он признал.

Юрий Лысенко
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