В США арестовали мужчину, который с ножом напал на акулу из-за мести
Local 10: Житель США отомстил акуле, которая украла его улов
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Во Флориде, США, арестован мужчина, который из мести нанёс акуле множество ножевых ранений. Преступнику уже предъявлено обвинение за беспрецидентный акт насилия, свою вину он признал. Об этом сообщает издание Local 10.
26-летний Зейн Гарретт, находившийся за штурвалом судна, заметил, что морской хищник покушается на его улов. После того, как акула практически расправилась с добычей жителя Штатов, он принял решение проучить хвостатую, рассчитывая на то, что подобная мера предотвратит дальнейшие посягательства.
После поступления официальной жалобы, комиссия по охране рыбных ресурсов и дикой природы во Флориде предъявила Гарретту обвинение в жестоком обращении с животными. Помимо прочего, у него не оказалось необходимой лицензии на управление судном.
Ранее стало известно, что у берегов Австралии, недалеко от Порт-Ноарлунги, акула атаковала пожилого мужчину, когда тот плавал в море. Пострадавший был госпитализирован, а полиция временно закрыла местный пляж, на котором всё произошло.