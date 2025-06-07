В США арестовали мужчину, который с ножом напал на акулу из-за мести

Во Флориде, США, арестован мужчина, который из мести нанёс акуле множество ножевых ранений. Преступнику уже предъявлено обвинение за беспрецидентный акт насилия, свою вину он признал. Об этом сообщает издание Local 10.

26-летний Зейн Гарретт, находившийся за штурвалом судна, заметил, что морской хищник покушается на его улов. После того, как акула практически расправилась с добычей жителя Штатов, он принял решение проучить хвостатую, рассчитывая на то, что подобная мера предотвратит дальнейшие посягательства.

После поступления официальной жалобы, комиссия по охране рыбных ресурсов и дикой природы во Флориде предъявила Гарретту обвинение в жестоком обращении с животными. Помимо прочего, у него не оказалось необходимой лицензии на управление судном.