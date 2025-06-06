Удочкой по хребту дать или погладить? Рыбаки в Приморье встретились с акулой и не знали, что делать
Рыбаки встретили акулу в приморских водах около Тернейского района
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Приморские рыбаки встретились с акулой в водах около Тернейского района. Они выбрались на лодке с удочками, но никак не рассчитывали, что их улов окажется настолько крупным. Хищница плавала настолько близко, что её можно было потрогать рукой. Кадры публикует телеграм-канал «Новости Приморья | Владивостока»
Приморские рыбаки встретились с акулой. Видео © Telegram/ Новости Приморья | Владивостока
Предположительно, рыбакам посчастливилось встретиться с тихоокеанской сельдевой акулой. Отважные мореплаватели признали, что таких встреч у них ещё не было. Для человека она неопасна — её зубы заточены под ловлю рыбы, так что откусить ногу она не сможет. Однако дразнить хищницу всё же не стоит.
Ранее Life.ru сообщал, что на египетских курортах в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе участились случаи нападения акул на туристов. Власти страны призывают не плавать поодиночке, а заходить в воду только в составе группы и под наблюдением обученного сотрудника отеля.