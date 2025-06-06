Удочкой по хребту дать или погладить? Рыбаки в Приморье встретились с акулой и не знали, что делать

Приморские рыбаки встретились с акулой в водах около Тернейского района. Они выбрались на лодке с удочками, но никак не рассчитывали, что их улов окажется настолько крупным. Хищница плавала настолько близко, что её можно было потрогать рукой. Кадры публикует телеграм-канал «Новости Приморья | Владивостока»

Приморские рыбаки встретились с акулой. Видео © Telegram/ Новости Приморья | Владивостока

Предположительно, рыбакам посчастливилось встретиться с тихоокеанской сельдевой акулой. Отважные мореплаватели признали, что таких встреч у них ещё не было. Для человека она неопасна — её зубы заточены под ловлю рыбы, так что откусить ногу она не сможет. Однако дразнить хищницу всё же не стоит.