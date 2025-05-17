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Регион
17 мая, 14:17

Акула едва не откусила ногу мужчине на мелководье у берегов Австралии

ABC: Акула атаковала и искусала пожилого мужчину у берегов Австралии

Обложка © freepik

Обложка © freepik

В Австралии акула набросилась на пожилого мужчину во время купания в море вблизи города Порт-Ноарлунга, пострадавший госпитализирован. О случившемся пишет ABC Australia. Полиция временно закрыла местный пляж.

60-летний мужчина отправился на берег океана рано утром. Он зашёл в воду и не успел далеко отплыть от берега, как его атаковала акула. Посетители пляжа услышали крики о помощи и помогли пострадавшему выбраться на сушу, после чего вызвали скорую и полицию. У мужчины сильно пострадала одна нога, а также есть раны на груди.

Как пишет издание, акулы стали чаще приплывать на мелководье из-за цветения ядовитых водорослей. Токсины заставляют хищниц охотиться ближе к берегу, что становится небезопасно для человека. Сейчас пляж закрыт.

Погибшим от нападения акулы в Израиле оказался отец четверых детей
Погибшим от нападения акулы в Израиле оказался отец четверых детей

Ранее сообщалось, что на египетских курортах Хургада и Шарм-эль-Шейх участились случаи нападения акул. Власти страны призывают не плавать поодиночке, а заходить в воду только в составе группы и под наблюдением обученного сотрудника отеля.

Татьяна Миссуми
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