Опубликована ориентировка на подозреваемых в убийстве полковника СБУ в Киеве

Украинское издание «Страна» опубликовало ориентировку на лиц, которые подозреваются в убийстве полковника СБУ Ивана Воронича в Киеве. По данным журналистов, речь идёт о женщине по имени Нармин Гулиева 1991 года рождения и её неизвестном сообщнике.