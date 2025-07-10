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10 июля, 13:37

Опубликована ориентировка на подозреваемых в убийстве полковника СБУ в Киеве

Strana показала ориентировку на подозреваемых в убийстве полковника СБУ Воронича

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BSG_1974

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BSG_1974

Украинское издание «Страна» опубликовало ориентировку на лиц, которые подозреваются в убийстве полковника СБУ Ивана Воронича в Киеве. По данным журналистов, речь идёт о женщине по имени Нармин Гулиева 1991 года рождения и её неизвестном сообщнике.

Ориентировка на подозреваемых в убийстве полковника СБУ Воронича в Киеве. Фото © Strana.ua

Ориентировка на подозреваемых в убийстве полковника СБУ Воронича в Киеве. Фото © Strana.ua

«По данным полиции, подозреваемые могут быть вооружены и готовы к сопротивлению. В ориентировке прямо указано: при задержании соблюдать меры личной безопасности», — говорится в сообщении.

«Событие неординарное»: Убийство куратора диверсий СБУ в РФ может быть началом новой фазы
«Событие неординарное»: Убийство куратора диверсий СБУ в РФ может быть началом новой фазы

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) подтвердила, что в Киеве убит один из её сотрудников полковник Иван Воронич. Неизвестный сделал пять выстрелов в упор и скрылся. По некоторым данным, именно Воронич руководил диверсиями на российской территории и занимал должность старшего оперативника в первом отделе 16-го управления Центра спецопераций СБУ «Альфа». Камеры засняли момент его убийства.

Никита Никонов
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