«Событие неординарное»: Убийство куратора диверсий СБУ в РФ может быть началом новой фазы

Убийство в Киеве полковника СБУ Ивана Воронича, который курировал диверсионные действия на территории России, может означать начало новой фазы, если оно не имеет отношения к внутренним разборкам на Украине. Об этом сообщили эксперты «Военной хроники».

«Убийство в Киеве полковника СБУ Ивана Воронича, ответственного, как сообщают, за проведение диверсионных операций на территории РФ, — событие неординарное по всем параметрам. По информации украинских источников, Воронич был расстрелян в упор из пистолета с глушителем. Стрелявший скрылся», — отмечается в материале.

Авторы считают, что к этому имеет отношение внутренняя грызня украинских силовых структур, которые конкурируют на бюджеты, стремятся контролировать теневые схемы и самовольно проводят свои операции. Однако события могут принять совершенно другой окрас, если подтвердится, что Воронич — не просто кабинетный функционер, а лицо, имеющее непосредственную связь с диверсиями в РФ.