«Событие неординарное»: Убийство куратора диверсий СБУ в РФ может быть началом новой фазы
«Военная хроника»: Убийство офицера СБУ Воронича может быть началом новой фазы
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Убийство в Киеве полковника СБУ Ивана Воронича, который курировал диверсионные действия на территории России, может означать начало новой фазы, если оно не имеет отношения к внутренним разборкам на Украине. Об этом сообщили эксперты «Военной хроники».
«Убийство в Киеве полковника СБУ Ивана Воронича, ответственного, как сообщают, за проведение диверсионных операций на территории РФ, — событие неординарное по всем параметрам. По информации украинских источников, Воронич был расстрелян в упор из пистолета с глушителем. Стрелявший скрылся», — отмечается в материале.
Авторы считают, что к этому имеет отношение внутренняя грызня украинских силовых структур, которые конкурируют на бюджеты, стремятся контролировать теневые схемы и самовольно проводят свои операции. Однако события могут принять совершенно другой окрас, если подтвердится, что Воронич — не просто кабинетный функционер, а лицо, имеющее непосредственную связь с диверсиями в РФ.
«Если его устранение связано не с внутренней зачисткой, а с внешним ответом — это означает начало новой фазы. Появляется реальный шанс, что меняются приоритеты: от реагирования на последствия — к устранению причин», — сказано в публикации.
Ранее Служба безопасности Украины подтвердила, что в Киеве был убит один из её сотрудников полковник Иван Воронич. Неизвестный сделал пять выстрелов в упор. По некоторым данным, именно он руководил диверсиями на российской территории и занимал должность старшего оперативника в первом отделе 16-го управления Центра спецопераций СБУ «Альфа».