Бывший контрактник продал СБУ сведения о российских складах с оружием за $80

Бывший российский военнослужащий из Челябинска, который был задержан за госизмену, получил от Украины 80 долларов за информацию о технике и дислокации ВС РФ. Сейчас подозреваемый находится под арестом до 10 сентября, свою вину он отказался признать. Об этом пишет ТACС со ссылкой на материалы судебного дела.

«За фотографии с российской техникой, складами с продовольствием и вооружением украинскими спецслужбами на банковский счёт обвиняемого было осуществлено два транша: $30 и $50», — сказано в следственных документах.

Экс-военный признался, что действительно передал информацию СБУ, однако по его мнению, это нельзя считать преступлением. Дело будет рассматриваться в Москве во 2-м Западном окружном военном суде. Обвинение предъявлено по ст. 275 «Покушение на госизмену и госизмена», ст. 338 «Дезертирство в условиях вооружённого конфликта», ст. 174.1 «Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретёнными в результате совершения преступления», а также ст. 205.5 «Попытка участия в деятельности организации, признанной террористической» УК РФ.

Напомним, в июне следователи предъявили обвинение в государственной измене бывшему контрактнику из Челябинска. По данным следствия, 23-летний мужчина передавал секретную информацию ВСУ и готовился к переходу на сторону противника. Экс-ефрейтор успел закупил военное обмундирование, заполнил анкету на вступление в запрещённую в РФ террористическую организацию легион «Свобода России»* и под видом увольнения отправился к границе с Украиной. Его действия были пресечены российскими силовиками — мужчину задержали и арестовали в одном из регионов страны.