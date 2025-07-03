Профессор СПбГУ подал заявление об увольнении после ареста за экстремизм

Суворова привлекли к ответственности по части 1 статьи 20.3 Кодекса об административных правонарушениях РФ за пропаганду нацистской атрибутики и символики экстремистских организаций. Суд установил, что причиной ареста стал его пост в социальных сетях, опубликованный в 2022 году, с лозунгом украинского легиона «Свобода России»*. В суде профессор выразил раскаяние и пояснил, что опубликовал пост в поддержку друзей из Украины, но забыл его удалить.