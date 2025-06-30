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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
30 июня, 07:02

В Амурской области мужчина пытался поджечь военкомат, чтобы сорвать отправку бойцов на СВО

ФСБ: В Амурской области при попытке поджога военкомата задержан мужчина

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Salivanchuk Semyon

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Salivanchuk Semyon

В Амурской области задержан мужчина, подозреваемый в попытке поджога военкомата. Следствие полагает, что его целью был срыв отправки военнослужащих в зону проведения специальной военной операции (СВО). Возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте. Об этом сообщает управление ФСБ по Амурской области.

По заявлению ведомства, житель Амурской области был задержан за активное участие в проукраинском Telegram-канале. В операции по его задержанию участвовали специалисты Центра по противодействию экстремизму УМВД и ФСБ.

«В результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий, житель Амурской области, … задержан при попытке поджога здания военного комиссариата Амурской области в целях воспрепятствования отправки военнослужащих в зону специальной военной операции», — говорится в сообщении.

Подозреваемый задержан и заключён под стражу. Ему грозит суровое наказание – до 20 лет лишения свободы.

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Ранее сотрудники ФСБ задержали в Запорожье троих россиян, готовивших диверсию в Бердянске. При обыске у злоумышленников были обнаружены и компоненты для изготовления взрывного устройства.

Мария Любицкая
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