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25 июня, 15:53

Прокурор требует пожизненный срок для экс-бойца ММА Ахъядова* за убийство и теракт

Ламберд Ахъядов*. Обложка © VK / ACA MMA | Absolute Championship Akhmat

Ламберд Ахъядов*. Обложка © VK / ACA MMA | Absolute Championship Akhmat

Прокуратура требует пожизненного срока для бойца ММА Ламберда Ахъядова*, которого обвиняют в убийстве инспектора МАДИ в «Зарядье». Дело рассматривает Второй Западный окружной военный суд. Преступление спортсмена квалифицируется как террористический акт.

«По совокупности преступлений путём частичного сложения наказаний прошу окончательно назначить Ахъядову* пожизненное лишение свободы», — обратилась к суду прокурор Светлана Тарасова.

Сторона обвинения также отметила «исключительную опасность Ахъядова* для общества».

В конце декабря 2024 года Военный суд приступил к рассмотрению уголовного дела бойца ММА. Окончательный перечень обвинений, предъявленных ему, включает: совершение террористического акта (ст. 205 УК РФ), посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ), применение насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК РФ) и участие в деятельности террористической организации (ч. 3 ст. 205.5 УК РФ).

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Напомним, 31 декабря 2022 года на Москворецкой набережной был убит инспектор МАДИ — ему нанесли 16 ножевых ранений. Расследование убийства, произошедшего в парке «Зарядье», было завершено в декабре 2024 года. Дело квалифицировано как теракт, обвинение предъявлено бойцу ММА Ламберду Ахъядову*.

* Внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов.

Ольга Сливченко
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