Боец ММА Ахъядов* обвинён в теракте и убийстве инспектора МАДИ в центре Москвы

Расследование дела об убийстве инспектора МАДИ, совершённого 31 декабря 2022 года в парке Зарядье, официально завершено. Следователи квалифицировали преступление как теракт, обвинение предъявлено бойцу смешанных единоборств Ламберду Ахъядову*, который внесён в России в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Окончено расследование уголовного дела в отношении Ахъядова Ламберда Байалиевича*, родившегося 11 августа 1994 года. В окончательной редакции ему предъявлено обвинение в теракте, посягательстве на жизнь сотрудника полиции, применении насилия к полицейскому и участии в деятельности террористической организации», — говорится в публикации.

По данным следствия, Ахъядов* присягнул на верность запрещённой в России террористической организации «Исламское государство»** и был завербован на территории Турции. Теперь ему грозит пожизненное лишение свободы.

Сотрудник МАДИ был убит 31 декабря 2022 года на Москворецкой набережной. Он снимал припаркованные автомобили, когда к нему подошёл незнакомец и потребовал прекратить съёмку. Во время конфликта злоумышленник нанёс инспектору 16 ножевых ранений.