Боец ММА Ахъядов* обвинён в теракте и убийстве инспектора МАДИ в центре Москвы
ТАСС: Дело об убийстве инспектора МАДИ в Зарядье квалифицировали как теракт
Ламберд Ахъядов*. Обложка © VK / ACA MMA | Absolute Championship Akhmat
Расследование дела об убийстве инспектора МАДИ, совершённого 31 декабря 2022 года в парке Зарядье, официально завершено. Следователи квалифицировали преступление как теракт, обвинение предъявлено бойцу смешанных единоборств Ламберду Ахъядову*, который внесён в России в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
«Окончено расследование уголовного дела в отношении Ахъядова Ламберда Байалиевича*, родившегося 11 августа 1994 года. В окончательной редакции ему предъявлено обвинение в теракте, посягательстве на жизнь сотрудника полиции, применении насилия к полицейскому и участии в деятельности террористической организации», — говорится в публикации.
По данным следствия, Ахъядов* присягнул на верность запрещённой в России террористической организации «Исламское государство»** и был завербован на территории Турции. Теперь ему грозит пожизненное лишение свободы.
Сотрудник МАДИ был убит 31 декабря 2022 года на Москворецкой набережной. Он снимал припаркованные автомобили, когда к нему подошёл незнакомец и потребовал прекратить съёмку. Во время конфликта злоумышленник нанёс инспектору 16 ножевых ранений.
Страшная трагедия потрясла Москву и днём ранее. 17 декабря на Рязанском проспекте произошёл взрыв, в результате которого погибли начальник Войск РХБЗ Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов. Водитель генерала выжил, но получил травмы. Следственный комитет квалифицировал инцидент как теракт и возбудил уголовное дело. В западных СМИ уже сообщили, что ответственность за преступление на себя взяла СБУ.
* Внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов.
** Организация признана террористической, её деятельность запрещена на территории Российской Федерации.