СБУ задержала подозреваемого в организации теракта в Днепропетровске

Служба безопасности Украины и Национальная полиция задержали 37-летнего мужчину, который подозревается в организации теракта в Днепропетровске, где погибли трое. Об этом сообщила СБУ в телеграм-канале.

Обвиняемый является жителем Днепропетровской области и ранее уже был судим. Его увезли в отдел полиции, а по месту жительства провели обыск. Готовится выбор места пресечения и подготовка обвинения по статье о террористическом акте.