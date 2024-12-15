СБУ задержала подозреваемого в организации теракта в Днепропетровске
СБУ задержала подозреваемого в теракте в Днепропетровске. Обложка © Telegram / Служба безпеки України
Служба безопасности Украины и Национальная полиция задержали 37-летнего мужчину, который подозревается в организации теракта в Днепропетровске, где погибли трое. Об этом сообщила СБУ в телеграм-канале.
Обвиняемый является жителем Днепропетровской области и ранее уже был судим. Его увезли в отдел полиции, а по месту жительства провели обыск. Готовится выбор места пресечения и подготовка обвинения по статье о террористическом акте.
Напомним, о теракте днём 14 декабря сообщил депутат Верховной рады Максим Бужанский. Известно, что взрыв произошёл рядом с областным ТЦК, где ведётся воинский учёт. Погибли три человека. Есть раненые, среди них полицейские и военные. Пострадавших доставили в больницу.