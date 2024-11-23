В Киеве произошла стрельба в гостинице

В результате конфликта между двумя компаниями в одной из гостиниц Киева произошла стрельба. Один человек умер от огнестрельного ранения, двое ранены. Стрелка на данный момент разыскивает полиция Киева, один участник происшествия задержан. Инцидент произошёл примерно в 1:00 ночи (0:00 мск).

«В помещении отеля между двумя компаниями возник конфликт и в дальнейшем потасовка, в ходе которой один из фигурантов получил оружие и произвел несколько выстрелов в сторону оппонентов. От полученных ранений 27-летний мужчина погиб на месте, ранения также получили товарищ потерпевшего и охранник заведения», — рассказали в полиции.

Пострадавшие госпитализированы в удовлетворительном состоянии.