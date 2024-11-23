«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 ноября, 17:50

В Киеве произошла стрельба в гостинице

В Киеве один человек погиб и двое ранены при стрельбе в гостинице

В результате конфликта между двумя компаниями в одной из гостиниц Киева произошла стрельба. Один человек умер от огнестрельного ранения, двое ранены. Стрелка на данный момент разыскивает полиция Киева, один участник происшествия задержан. Инцидент произошёл примерно в 1:00 ночи (0:00 мск).

«В помещении отеля между двумя компаниями возник конфликт и в дальнейшем потасовка, в ходе которой один из фигурантов получил оружие и произвел несколько выстрелов в сторону оппонентов. От полученных ранений 27-летний мужчина погиб на месте, ранения также получили товарищ потерпевшего и охранник заведения», — рассказали в полиции.

Пострадавшие госпитализированы в удовлетворительном состоянии.

Мать убили на глазах у детей в результате стрельбы около школы на западе Украины
Мать убили на глазах у детей в результате стрельбы около школы на западе Украины

Ранее в Киеве ночью взорвались два трансформатора. По информации местных пабликов, взрывы произошли на Софийской Борщаговке. Официальных данных о произошедшем нет.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / DmyTo

Полина Никифорова
  • Новости
  • Украина
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar