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23 ноября, 09:42

В Киеве ночью рванули два трансформатора

«Страна»: Два трансформатора взорвались в районе Борщаговка в Киеве этой ночью

В Киеве в Борщаговка ночью взорвались два трансформатора. Об этом рассказала украинская интернет-газета «Страна».

В районе киевском районе Борщаговка взорвались два трансформатора. Видео © Telegram / Политика Страны

«В Киеве взорвались два трансформатора. Местные паблики пишут, что это произошло на Софийской Борщаговке», — передаёт газета.

Официальные данные о произошедшем отсутствуют, о возможных разрушениях и пострадавших ничего не известно. Сказался ли взрыв на электроснабжении района, не уточняется.

Ранее появилась информация о взрывах на территории Запорожской области, которая находится под контролем украинских властей. Там была объявлена воздушная тревога.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Solodov Aleksei

Полина Никифорова
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