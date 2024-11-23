В Киеве ночью рванули два трансформатора

В Киеве в Борщаговка ночью взорвались два трансформатора. Об этом рассказала украинская интернет-газета «Страна».

В районе киевском районе Борщаговка взорвались два трансформатора. Видео © Telegram / Политика Страны

«В Киеве взорвались два трансформатора. Местные паблики пишут, что это произошло на Софийской Борщаговке», — передаёт газета.

Официальные данные о произошедшем отсутствуют, о возможных разрушениях и пострадавших ничего не известно. Сказался ли взрыв на электроснабжении района, не уточняется.