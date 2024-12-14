В Днепропетровске прогремел взрыв на улице Степана Бандеры, три человека погибли

На пересечении улиц Степана Бандеры и Леси Украинки в Днепропетровске (украинское название — Днепр) прогремел взрыв. Предварительно, погибли три человека. Также, по данным местного МВД есть раненые, среди которых полицейские и военные. Пострадавших доставили в больницу.

«Событие произошло 14 декабря около 14:45. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, взрывотехники, криминалистическая лаборатория и все профильные службы», — рассказали в полиции Украины.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Известно, что взрыв произошёл рядом с областным ТЦК, где ведётся воинский учёт. Нардеп Украины Максим Бужанский уже окрестил случившееся «терактом». Он заявил, что инцидент является «проявлением войны». О причинах взрыва пока неизвестно.