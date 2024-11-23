На Украине вновь сообщают о стрельбе
Украинские СМИ сообщили о стрельбе на железнодорожном вокзале Львова
На Украине вновь сообщают о стрельбе, на этот раз во Львове. По информации издания «Страна.ua», всё произошло на железнодорожном вокзале.
Предварительно, открывшего огонь уже задержали. Информации о пострадавших и мотивах преступника пока нет.
Напомним, что сегодня ранее стрельба произошла в гостинице в Киеве. Один человек умер от огнестрельного ранения, двое ранены. Стрелявшего на данный момент разыскивает полиция Киева, один участник происшествия задержан.
Обложка ©
Shutterstock / FOTODOM / Suprun Vitaly