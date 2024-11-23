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Регион
23 ноября, 19:58

На Украине вновь сообщают о стрельбе

Украинские СМИ сообщили о стрельбе на железнодорожном вокзале Львова

На Украине вновь сообщают о стрельбе, на этот раз во Львове. По информации издания «Страна.ua», всё произошло на железнодорожном вокзале.

Предварительно, открывшего огонь уже задержали. Информации о пострадавших и мотивах преступника пока нет.

Напомним, что сегодня ранее стрельба произошла в гостинице в Киеве. Один человек умер от огнестрельного ранения, двое ранены. Стрелявшего на данный момент разыскивает полиция Киева, один участник происшествия задержан.

Два человека ранены при стрельбе в торговом центре в Каменске-Уральском
Два человека ранены при стрельбе в торговом центре в Каменске-Уральском
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Suprun Vitaly

Оксана Попова
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