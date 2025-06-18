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18 июня, 16:22

Маньяка по кличке Душитель повторно приговорили к пожизненному сроку

Суд в Москве приговорил маньяка Миргорода к ещё одному пожизненному сроку

Маньяк Владислав Миргород. Обложка © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

Маньяк Владислав Миргород. Обложка © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

Московский городской суд вынес окончательный вердикт в отношении серийного убийцы Владимира Миргорода, больше известного по прозвищу «Душитель». Он виновен в убийстве 15 женщин и одного мужчины, а также в покушении на убийство ещё одной женщины. Об этом рассказали в пресс-службе московской прокуратуры.

Маньяка Владимира Мирогода приговорили ко второму пожизненному сроку. Видео © Telegram/ ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

«Суд <...> назначил Владимиру Миргороду окончательное наказание по совокупности приговоров в виде пожизненного лишения свободы в исправительной колонии особого режима. <...> 30 января 2012 года он уже был приговорён Московским городским судом к пожизненному лишению свободы за убийство 16 человек», — рассказали в пресс-службе.

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Напомним, что преступник знакомился с жертвами под разными предлогами, предлагал услуги частного извоза или совместный досуг, затем нападал на них в безлюдных местах, совершая насильственные действия и душил их предметами одежды. Одна из жертв выжила после нападения. Она опознала Миргорода по фотографии и дала подробные показания о произошедшем. Возраст погибших варьировался от 15 до 48 лет.

Полина Никифорова
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