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16 июня, 13:55

«Должен быть расстрелян»: Криминалист рассказал, зачем битцевский маньяк Пичушкин решил напомнить о себе

Криминалист Игнатов: Пичушкин должен быть изолирован в самых жёстких условиях

Обложка © ТАСС / Машков Юрий

Обложка © ТАСС / Машков Юрий

Битцевский маньяк Александр Пичушкин убивал людей ради убийства и удовольствия. Он должен быть изолирован от общества навсегда в самых жёстких условиях. Об этом Life.ru заявил криминалист Михаил Игнатов.

«Такие выродки должны вообще стоять на одной ноге всё время, так образно я говорю, и каяться о содеянном. Каяться перед Господом, перед обществом, перед всеми, перед родственниками тех, кого они лишили жизни. А здесь у него ещё хватает наглости, хватает хамства, хватает вот такой вот циничности что-то требовать, что-то требовать от общества, он требует какие-то суммы. И требует перевести его в какую-то другую колонию», — сказал криминалист.

Он считает, что маньяк должен быть расстрелян и закопан где-нибудь в неизвестном месте. По словам специалиста, Пичушкин просто решил напомнить о себе. Он захотел публичности и пиара.

«Они же там в колонии отслеживают все новости о себе. И, когда он видит, что о нём забыли, перестали говорить, перестали вспоминать, он о себе заявляет такими вот способами. То есть пишет какие-то немыслимые бумаги», — добавил Игнатов.

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Конечно, ему никто ни за что не будет платить никаких там компенсаций. Но он о себе напомнил. Люди о нём вспомнили лишний раз. Правда, зачем ему это нужно, я не знаю. Наверное, только для того, чтобы попиариться, для того, чтобы общество опять содрогнулось при имени вот этого негодяя.

Криминалист Михаил Игнатов.

Мать битцевского маньяка покрыла матом журналиста Life.ru за вопрос об убившем 49 человек сыне
Мать битцевского маньяка покрыла матом журналиста Life.ru за вопрос об убившем 49 человек сыне

Напомним, что битцевский маньяк Александр Пичушкин попросил этапировать его в Мордовию, поскольку его пожилой матери тяжело добираться до «Полярной совы». Суд отказал ему в этой просьбе. Убийца 49 человек также потребовал 100 тысяч рублей от ФСИН за моральные страдания, которые он понёс во время своего пребывания в тюрьме.

Екатерина Хмелева
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