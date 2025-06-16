«Должен быть расстрелян»: Криминалист рассказал, зачем битцевский маньяк Пичушкин решил напомнить о себе

Битцевский маньяк Александр Пичушкин убивал людей ради убийства и удовольствия. Он должен быть изолирован от общества навсегда в самых жёстких условиях. Об этом Life.ru заявил криминалист Михаил Игнатов.

«Такие выродки должны вообще стоять на одной ноге всё время, так образно я говорю, и каяться о содеянном. Каяться перед Господом, перед обществом, перед всеми, перед родственниками тех, кого они лишили жизни. А здесь у него ещё хватает наглости, хватает хамства, хватает вот такой вот циничности что-то требовать, что-то требовать от общества, он требует какие-то суммы. И требует перевести его в какую-то другую колонию», — сказал криминалист.

Он считает, что маньяк должен быть расстрелян и закопан где-нибудь в неизвестном месте. По словам специалиста, Пичушкин просто решил напомнить о себе. Он захотел публичности и пиара.

«Они же там в колонии отслеживают все новости о себе. И, когда он видит, что о нём забыли, перестали говорить, перестали вспоминать, он о себе заявляет такими вот способами. То есть пишет какие-то немыслимые бумаги», — добавил Игнатов.

Конечно, ему никто ни за что не будет платить никаких там компенсаций. Но он о себе напомнил. Люди о нём вспомнили лишний раз. Правда, зачем ему это нужно, я не знаю. Наверное, только для того, чтобы попиариться, для того, чтобы общество опять содрогнулось при имени вот этого негодяя. Криминалист Михаил Игнатов.