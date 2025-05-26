В СПЧ раскрыли, почему битцевский маньяк потребовал перевода в мордовскую колонию

Битцевский маньяк Александр Пичушкин, которого осудили за серию жестоких убийств в Москве, захотел перевестись в колонию в Мордовии из-за пожилой матери. Такое заявление сделал член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачёва, комментируя отказ ФСИН от перевода преступника из ЯНАО в Мордовию.

«На пожизненно осуждённых распространяется закон, который гласит, что человек должен отбывать наказание как можно ближе к своему месту проживания или проживания своих родственников. Этот закон был написан не столько для этих людей, сколько для их близких, чтобы они могли поддерживать хоть какую-то связь», — подчеркнула Меркачёва в беседе с NEWS.ru.

По её словам, добираться до «Полярной совы» достаточно далеко, тяжело и дорого. Возможно, именно поэтому Пичушкин обратился с просьбой перевести его в Мордовию. Он апеллировал тем фактом, что его матери нелегко добираться до колонии, так как она уже старенькая и имеет маленькую пенсию.

Собеседница издания добавила, что обычно обращение исходит от родственников заключённых. По словам Меркачёвой, в России находится семь колоний для пожизненно осуждённых, и ни одна из них не расположена около Москвы, где как раз и проживает мать маньяка.

«Поэтому если чисто теоретически смотреть, что поближе к Москве, наверное, это именно Мордовия. Она точно ближе, чем «Полярная сова». Пермский край — это далеко. У нас есть «Вологодский пятак», он тоже далеко. А в Мордовии целых две колонии для пожизненно осуждённых», — подытожила член СПЧ.