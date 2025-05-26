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26 мая, 05:03

Битцевский маньяк захотел переехать в колонию поближе к Москве

SHOT: ФСИН отказала битцевскому маньяку Пичушкину в переводе из ЯНАО в Мордовию

Битцевский маньяк Александр Пичушкин. Обложка © ИТАР-ТАСС/ Юрий Машков

Битцевский маньяк Александр Пичушкин. Обложка © ИТАР-ТАСС/ Юрий Машков

Битцевский маньяк Александр Пичушкин, который отбывает пожизненное наказание за 49 убийств, решил «переехать» поближе к родине — Москве. Осуждённый хочет, чтобы родственники навещали его чаще. Поэтому он обратился с просьбой о переводе из ЯНАО в Мордовию, сообщает Telegram-канал SHOT.

В настоящее время 51-летний Пичушкин находится в ИК «Полярная сова» в посёлке Харп. Он планировал перевестись в мордовскую колонию «Торбеевский централ». Расстояние от последней до Москвы составляет менее 500 км, что позволило бы родственникам чаще его посещать. Однако администрация «Полярной совы» и ФСИН отклонили запрос Пичушкина. В ответ он подал жалобу на ведомство.

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Такое прошение стало возможным после его признания в 11 новых убийствах, совершённых на территории Москвы и Московской области. С учётом нового признания, теперь на счету маньяка 60 жертв.

Лия Мурадьян
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