Битцевский маньяк захотел переехать в колонию поближе к Москве
SHOT: ФСИН отказала битцевскому маньяку Пичушкину в переводе из ЯНАО в Мордовию
Битцевский маньяк Александр Пичушкин. Обложка © ИТАР-ТАСС/ Юрий Машков
Битцевский маньяк Александр Пичушкин, который отбывает пожизненное наказание за 49 убийств, решил «переехать» поближе к родине — Москве. Осуждённый хочет, чтобы родственники навещали его чаще. Поэтому он обратился с просьбой о переводе из ЯНАО в Мордовию, сообщает Telegram-канал SHOT.
В настоящее время 51-летний Пичушкин находится в ИК «Полярная сова» в посёлке Харп. Он планировал перевестись в мордовскую колонию «Торбеевский централ». Расстояние от последней до Москвы составляет менее 500 км, что позволило бы родственникам чаще его посещать. Однако администрация «Полярной совы» и ФСИН отклонили запрос Пичушкина. В ответ он подал жалобу на ведомство.
Такое прошение стало возможным после его признания в 11 новых убийствах, совершённых на территории Москвы и Московской области. С учётом нового признания, теперь на счету маньяка 60 жертв.