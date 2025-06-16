Мать битцевского маньяка покрыла матом журналиста Life.ru за вопрос об убившем 49 человек сыне
Мать битцевского маньяка вышла из себя и перешла на мат после вопроса о сыне
Наталья Эльмурадовна, мать битцевского маньяка Александра Пичушкина, долгое время держала глухую оборону от назойливых репортёров. Она старалась сохранять невозмутимость, лишь изредка на её глазах проступала скупая слеза.
Мать Пичушкина. Видео © Life.ru
Однако стоило корреспонденту Life.ru затронуть тему состояния здоровья её сына, как сдержанность Натальи Эльмурадовны испарилась. В ответ на беспокойство о битцевском маньяке женщина обрушила на журналиста поток отборной брани, резко завершив общение.
Напомним, что битцевский маньяк Александр Пичушкин попросил перевести его в колонии в Мордовии, поскольку его пожилой матери тяжело добираться до «Полярной совы», где он отбывает пожизненный срок за убийство 49 человек в Битцевском лесу. Суд отказал ему в этой просьбе. Убийца также потребовал 100 тысяч рублей от ФСИН за моральные страдания, которые он понёс во время своего пребывания в тюрьме.
Обложка © Life.ru