Мать битцевского маньяка покрыла матом журналиста Life.ru за вопрос об убившем 49 человек сыне

Напомним, что битцевский маньяк Александр Пичушкин попросил перевести его в колонии в Мордовии, поскольку его пожилой матери тяжело добираться до «Полярной совы», где он отбывает пожизненный срок за убийство 49 человек в Битцевском лесу. Суд отказал ему в этой просьбе. Убийца также потребовал 100 тысяч рублей от ФСИН за моральные страдания, которые он понёс во время своего пребывания в тюрьме.