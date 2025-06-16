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Регион
16 июня, 06:37

Битцевскому маньяку не разрешили отбывать пожизненное за 49 убийств в колонии ближе к Москве

Суд отказал Битцевскому маньяку в переводе в колонию ближе к Москве

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Замоскворецкий суд Москвы отказал серийному убийце Александру Пичушкину, известному как Битцевский маньяк и отбывающему в колонии «Полярная сова» пожизненное за 49 убийств, в переводе в колонию ближе к Москве – в Мордовию. Об этом сообщил корреспондент Life.ru с места событий.

Видео © Life.ru

«В требовании осуждённого Пичушкина к ФСИН о переводе в колонию, расположенную вблизи Москвы, суд отказал», — зачитал решение судья.

Также битцевский маньяк потребовал 100 тысяч рублей с ФСИН за моральные страдания, которые он якобы понёс, отбывая наказание в колонии «Полярная сова» в посёлке Харп. Пичушкин, которого подключили к заседанию по ВКС, утверждал, что имеет заболевания из-за того, что отбывает наказание в ЯНАО, и потребовал перевести его в регион с более мягким климатом. Суд счёл его аргументы неубедительными.

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Напомним, член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачёва уже заявляла, что битцевский маньяк Александр Пичушкин, которого осудили за серию жестоких убийств в Москве, захотел перевестись в колонию в Мордовии из-за пожилой матери. Ей якобы трудно добираться из столицы в ЯНАО, где сейчас сидит её сын. Пичушкин был приговорён в 2007 году к пожизненному лишению свободы за убийство 49 человек в Битцевском лесу. Своё первое убийство маньяк совершил в 18 лет – 1992 году он задушил своего однокурсника в ПТУ, где учился на слесаря.

Андрей Бражников
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