Битцевскому маньяку не разрешили отбывать пожизненное за 49 убийств в колонии ближе к Москве

Замоскворецкий суд Москвы отказал серийному убийце Александру Пичушкину, известному как Битцевский маньяк и отбывающему в колонии «Полярная сова» пожизненное за 49 убийств, в переводе в колонию ближе к Москве – в Мордовию. Об этом сообщил корреспондент Life.ru с места событий.

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«В требовании осуждённого Пичушкина к ФСИН о переводе в колонию, расположенную вблизи Москвы, суд отказал», — зачитал решение судья.

Также битцевский маньяк потребовал 100 тысяч рублей с ФСИН за моральные страдания, которые он якобы понёс, отбывая наказание в колонии «Полярная сова» в посёлке Харп. Пичушкин, которого подключили к заседанию по ВКС, утверждал, что имеет заболевания из-за того, что отбывает наказание в ЯНАО, и потребовал перевести его в регион с более мягким климатом. Суд счёл его аргументы неубедительными.