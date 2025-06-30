Жгли машины и готовили взрывы: В российском регионе накрыли ОПС с малолетними экстремистами

В Волгоградской области пресечена деятельность экстремистской группы, в которую входили четыре подростка, её организатор взят под стражу. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

По информации ведомства, первый отдел по расследованию особо важных дел регионального управления СК РФ инициировал уголовное дело в отношении четырёх несовершеннолетних жителей области. Их действия, в зависимости от степени участия каждого, квалифицированы по статьям Уголовного кодекса РФ, включая организацию и участие в деятельности экстремистской организации, публичные призывы к экстремизму, реабилитацию нацизма, незаконный оборот взрывчатых веществ, а также умышленное уничтожение чужого имущества.

По данным Следственного управления СК РФ по Волгоградской области, 17-летний житель региона, придерживающийся радикальных взглядов, создал экстремистское сообщество, в которое вовлёк нескольких подростков. Как сообщили в ведомстве, молодые люди собирались в арендованном гараже, где обсуждали свои планы. Организатор группы через канал в мессенджере публиковал призывы к насилию в отношении отдельных религиозных и национальных групп, а также планировал акции, направленные на подрыв деятельности органов власти и разжигание национальной розни.

Следствие установило, что участники группы совершали поджоги автомобилей, принадлежащих выходцам из национальных республик России и стран СНГ. В ходе обыска в гараже была обнаружена взрывчатка промышленного производства, уточнили в СК.

Деятельность экстремистского сообщества была пресечена благодаря скоординированной работе следователей регионального управления СКР, оперативников областного главка МВД и УФСБ России по Волгоградской области. По ходатайству следствия суд заключил организатора группы под стражу, тогда как остальные фигуранты дела находятся под домашним арестом, сообщили в ведомстве.