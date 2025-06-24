Бандита из самой опасной ОПГ Подмосковья приговорили к 24 годам тюрьмы

Участника ОПГ «Северские», которая с 90-х годов держала в страхе Сергиев Посад, приговорили к 24 годам лишения свободы. Бандита Андрея Воронина признали виновным в участии в устойчивой вооружённой группе и совершении ряда тяжких преступлений: убийства, покушения и хранение огнестрельного оружия. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

Согласно материалам дела, Воронин действовал в составе банды «Северские» с 2006 по 2019 год. В этот период он принимал участие в убийстве пяти человек на территории Московской и Костромской областей, а также в покушении на убийство двух человек в Подмосковье. Преступления совершались как в отношении тех, кто отказывался выплачивать вымогаемые деньги, так и с целью раздела сфер преступного влияния в Сергиево-Посадском районе.