Бандита из самой опасной ОПГ Подмосковья приговорили к 24 годам тюрьмы
СК: Участника ОПГ «Северские» Воронина приговорили к 24 годам лишения свободы
Участник ОПГ «Северские» Анрей Воронин. Обложка © Telegram/ Прокуратура Московской области
Участника ОПГ «Северские», которая с 90-х годов держала в страхе Сергиев Посад, приговорили к 24 годам лишения свободы. Бандита Андрея Воронина признали виновным в участии в устойчивой вооружённой группе и совершении ряда тяжких преступлений: убийства, покушения и хранение огнестрельного оружия. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.
Согласно материалам дела, Воронин действовал в составе банды «Северские» с 2006 по 2019 год. В этот период он принимал участие в убийстве пяти человек на территории Московской и Костромской областей, а также в покушении на убийство двух человек в Подмосковье. Преступления совершались как в отношении тех, кто отказывался выплачивать вымогаемые деньги, так и с целью раздела сфер преступного влияния в Сергиево-Посадском районе.
«Подсудимый, являясь активным членом группировки, незаконно приобретал и хранил огнестрельное оружие и взрывчатые вещества, помогал скрывать следы преступлений, осуществлял иные действия в интересах банды», — указали в пресс-службе.
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