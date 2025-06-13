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13 июня, 05:32

МВД обновило список разыскиваемых преступников, за которых обещает по миллиону

Главарь Брянской ОПГ Николай Емельянов. Обложка © SHOT

Главарь Брянской ОПГ Николай Емельянов. Обложка © SHOT

МВД России пересмотрело реестр наиболее опасных преступников, за содействие в поимке которых полагается награда в 1 млн рублей, убрав из него Семена Ермолинского, входившего в свердловскую ОПГ. Об этом указано на официальном сайте ведомства.

В обновлённом списке числится 11 лиц, причастных к тяжким преступлениям:

  1. Константин Немичев и Сергей Величко, лидеры запрещённого в России батальона «Азов»*, обвиняются в жестоких пытках российских военных и убийствах.
  2. Валерий Андреев, известный как орский маньяк, подозревается в похищениях, изнасилованиях и убийствах женщин в Оренбургской области в период с 2006 по 2012 год.
  3. Андрей Кузнецов, он же келейник Силуан, предположительно скрывался в Среднеуральском монастыре, подконтрольном сторонникам отлученного схимонаха Сергия.
  4. Николай Емельянов (Емеля Одесский), главарь брянской ОПГ.
  5. Владимир Кириллов, покушавшийся на жизнь председателя Самарского облсуда.
  6. Дмитрий Мамонов, убивший друга в 2002 году и заминировавший тело с подключением детонатора к дверному замку. Взрыв не сработал.
  7. Олег Тимошенко (Тимоха), уроженец Кировограда, связан с заказными убийствами и разбоями.
  8. Андрей Самойлов, подозреваемый в пяти убийствах и трех покушениях в Челябинске и Сургуте в 1991–1995 годах.
  9. Фахрудин Махмудов (Фарид), бежавший лидер ОПГ.
  10. Владимир Шестерин, предположительно причастен к гибели криминального авторитета Станислава Галкина, разыскивается с 2009 года.

Из перечня исключён Семен Ермолинский, участвовавший в серии грабежей, похищений и жестоких убийств в Свердловской области, включая гражданина США. По данным СМИ, он скончался в мае 2025 года.

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*Террористическая организация, запрещённая на территории России.

Оксана Попова
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