МВД обновило список разыскиваемых преступников, за которых обещает по миллиону

МВД России пересмотрело реестр наиболее опасных преступников, за содействие в поимке которых полагается награда в 1 млн рублей, убрав из него Семена Ермолинского, входившего в свердловскую ОПГ. Об этом указано на официальном сайте ведомства.

В обновлённом списке числится 11 лиц, причастных к тяжким преступлениям:

Константин Немичев и Сергей Величко, лидеры запрещённого в России батальона «Азов»*, обвиняются в жестоких пытках российских военных и убийствах. Валерий Андреев, известный как орский маньяк, подозревается в похищениях, изнасилованиях и убийствах женщин в Оренбургской области в период с 2006 по 2012 год. Андрей Кузнецов, он же келейник Силуан, предположительно скрывался в Среднеуральском монастыре, подконтрольном сторонникам отлученного схимонаха Сергия. Николай Емельянов (Емеля Одесский), главарь брянской ОПГ. Владимир Кириллов, покушавшийся на жизнь председателя Самарского облсуда. Дмитрий Мамонов, убивший друга в 2002 году и заминировавший тело с подключением детонатора к дверному замку. Взрыв не сработал. Олег Тимошенко (Тимоха), уроженец Кировограда, связан с заказными убийствами и разбоями. Андрей Самойлов, подозреваемый в пяти убийствах и трех покушениях в Челябинске и Сургуте в 1991–1995 годах. Фахрудин Махмудов (Фарид), бежавший лидер ОПГ. Владимир Шестерин, предположительно причастен к гибели криминального авторитета Станислава Галкина, разыскивается с 2009 года.

Из перечня исключён Семен Ермолинский, участвовавший в серии грабежей, похищений и жестоких убийств в Свердловской области, включая гражданина США. По данным СМИ, он скончался в мае 2025 года.

Ранее стало известно, что «Лесной маньяк» Дмитрий Ворошилов, убивший из-за психических отклонений минимум 13 человек в 90-е в Самарской области, теперь воюет в рядах ВСУ. Life.ru публикует эксклюзивную фотографию серийного убийцы 28 лет спустя.