Маньяк в погонах: Сгубивший 13 человек «леший-убийца» из самарской ИК теперь воюет за ВСУ
«Лесной маньяк» Дмитрий Ворошилов, убивший 13 человек в 90-е, вступил в ВСУ
Обложка © СК РФ
«Лесной маньяк» Дмитрий Ворошилов, убивший из-за психических отклонений минимум 13 человек в 90-е в Самарской области, теперь воюет в рядах ВСУ. SHOT публикует эксклюзивную фотографию серийного убийцы 28 лет спустя.
Фото © SHOT
Ворошилов родился и вырос в Лоскутовке тогда ещё Луганской области. Чуть позже он попал по распределению в туберкулёзную ИК-19 в Самарской области, где стал начальником службы безопасности. В 1993-м, а также в 1996–1997 годах регион потрясли шокирующие убийства в месте на кромке леса, которое жители называли «Дорогой любви». Жертвами «лешего» становились пары, которые приезжали туда на машинах ночью. Всего здесь было совершено 13 убийств. За «лесным маньяком» охотилась большая следственная группа. Подозрение пало на майора Ворошилова из-за сходства с фотороботом и жалоб сотрудниц колонии на его угрозы и насилие.
Генетическая экспертиза подтвердила его причастность к серии убийств. При задержании у него был обнаружен старый советский паспорт без фото. Убивать маньяк ходил в камуфляже, в котором потом отправлялся на работу. В 1999-м его приговорили к 15 годам заключения, а в 2012-м он вышел на волю и вернулся в свою родную луганскую деревню. В 2016-м Ворошилов устроился работать преподавателем в Лисичанское ПТУ, а в 2022-м уволился и перебрался в Днепропетровскую область, где уже вступил в ряды ВСУ. Сейчас маньяку 58 лет.
Судьба таких солдат предрешена. Ранее на Покровском направлении был ликвидирован украинский барабанщик Николай Amorth Состин, воевавший в рядах ВСУ. А в Курской области не вернулся с задания украинский актёр Пётр Великий.