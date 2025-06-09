Маньяк в погонах: Сгубивший 13 человек «леший-убийца» из самарской ИК теперь воюет за ВСУ

«Лесной маньяк» Дмитрий Ворошилов, убивший из-за психических отклонений минимум 13 человек в 90-е в Самарской области, теперь воюет в рядах ВСУ. SHOT публикует эксклюзивную фотографию серийного убийцы 28 лет спустя.

Фото © SHOT

Ворошилов родился и вырос в Лоскутовке тогда ещё Луганской области. Чуть позже он попал по распределению в туберкулёзную ИК-19 в Самарской области, где стал начальником службы безопасности. В 1993-м, а также в 1996–1997 годах регион потрясли шокирующие убийства в месте на кромке леса, которое жители называли «Дорогой любви». Жертвами «лешего» становились пары, которые приезжали туда на машинах ночью. Всего здесь было совершено 13 убийств. За «лесным маньяком» охотилась большая следственная группа. Подозрение пало на майора Ворошилова из-за сходства с фотороботом и жалоб сотрудниц колонии на его угрозы и насилие.