Жена сообщила о смерти примкнувшего к ВСУ юмориста Александра Чечуна

В зоне СВО ликвидирован украинский комик Александр Чечун, известный по проектам «Лига смеха» и «Рассмеши комика». Юморист примкнул к Вооружённым силам Украины ещё в 2022 году.

Причиной смерти стало ранение, полученное почти год назад во время выполнения боевого задания.