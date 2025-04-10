Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

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Регион
10 апреля, 12:42

Жена сообщила о смерти примкнувшего к ВСУ юмориста Александра Чечуна

Фото из соцсетей жены Александра Чечуна

Фото из соцсетей жены Александра Чечуна

В зоне СВО ликвидирован украинский комик Александр Чечун, известный по проектам «Лига смеха» и «Рассмеши комика». Юморист примкнул к Вооружённым силам Украины ещё в 2022 году.

Причиной смерти стало ранение, полученное почти год назад во время выполнения боевого задания.

«Саши не стало вчера, 9 апреля. После тяжелого ранения, полученного во время исполнения боевого задания. Мы почти год боролись за его жизнь», — сообщила в соцсетях его супруга Ольга.

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Ранее на Покровском направлении был ликвидирован украинский барабанщик Николай Amorth Состин, воевавший в рядах ВСУ. А в Курской области не вернулся с задания украинский актёр Пётр Великий.

Марина Фещенко
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