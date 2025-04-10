Жена сообщила о смерти примкнувшего к ВСУ юмориста Александра Чечуна
Фото из соцсетей жены Александра Чечуна
В зоне СВО ликвидирован украинский комик Александр Чечун, известный по проектам «Лига смеха» и «Рассмеши комика». Юморист примкнул к Вооружённым силам Украины ещё в 2022 году.
Причиной смерти стало ранение, полученное почти год назад во время выполнения боевого задания.
«Саши не стало вчера, 9 апреля. После тяжелого ранения, полученного во время исполнения боевого задания. Мы почти год боролись за его жизнь», — сообщила в соцсетях его супруга Ольга.