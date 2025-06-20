В Подмосковье осудили рецидивиста за убийство собутыльника ножом
В Наро-Фоминске мужчину приговорили к 9,5 года колонии за убийство знакомого
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Denis Andricic
Суд Наро-Фоминска в Московской области вынес приговор 55-летнему мужчине, который ранее уже был судим. За убийство товарища ему дали 9 лет и 6 месяцев колонии, сообщает интернет-издание Regions.ru.
Как оказалось, инцидент произошёл в июне 2024 года в деревне Литвиново. Осуждённый пришел к товарищу в гости. Во время застолья мужчины распивали спиртное, затем начали ссориться, после чего рецидивист схватился за нож. Он несколько раз ударил знакомого в грудь, из-за чего тот скончался. Причём нападавший сам вызвал сотрудников правоохранительных органов.
Во время следствия выяснилось, что подозреваемый был судим за тяжкое преступление. Мужчина освободился из мест лишения свободы годом ранее. В результате суд приговорил его к девяти годам и шести месяцам колонии строгого режима. Кроме тюрьмы нападавшему придётся выплатить 900 тысяч рублей дочери убитого в качестве моральной компенсации.
А ранее Life.ru рассказывал, что в Донецке соседи нашли женщину с ножевыми ранениями в голове и животе. Пьяный неадекват пытался убить знакомую за то, что та угрожала сдать его полицейским. К счастью, пострадавшая выжила.