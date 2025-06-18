В Донецке пьяный неадекват пытался зарезать знакомую за угрозу сдать его в полицию

В Донецке соседи нашли женщину с ножом в голове и ранами на туловище и животе. Пострадавшая смогла выжить, несмотря на тяжелейшие травмы, ей своевременно была оказана медицинская помощь, сообщили в СК по региону.

Нападение произошло 17 июня. По предварительным данным, местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения вместе с потерпевшей, в ходе возникшей ссоры нанёс ей множественные ножевые ранения – более шести ударов в область головы, туловища и живота. После совершения преступления злоумышленник скрылся с места происшествия, предприняв попытки сокрытия следов, включая смену одежды и уничтожение следов крови.

«Возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя. Он подозревается в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). Местонахождение фигуранта было оперативно установлено. Мужчину доставили в подразделение ведомства, где он дал признательные показания», — говорится в сообщении СК.

По данным телеграм-канала Mash на Донбассе, потерпевшая грозилась сдать своего собутыльника в полицию, когда тот рассказал ей о своём секрете.