«Крики, а потом тишина»: Россиянка убила жениха после очередных обвинений в изменах

В Серпухове трагически завершился конфликт между парой: 25-летняя девушка в порыве гнева убила своего 36-летнего жениха. Инцидент произошёл 14 июня в квартире на улице Фрунзе.

По данным следствия, между парой разгорелась ссора из-за ревности. Обвинения в измене, высказанные женихом, вызвали у девушки неконтролируемую ярость. В результате она взяла кухонный нож и нанесла им несколько ударов своему партнёру.

Придя в себя, она сама вызвала скорую помощь, однако медики не смогли спасти пострадавшего — он скончался в больнице от полученных травм. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», подозреваемая арестована.

«Следователем проведён осмотр места, изъято орудие преступления, назначены экспертизы. В ходе допроса женщина призналась и раскаялась в содеянном», — сообщили в ГСУ СК России по Московской области.

По словам очевидцев, инцидент произошёл около восьми утра. Местный житель Алексей рассказал, что видел прибытие полиции и скорой, а позже — криминалистов. По его словам, в то утро девушка вернулась с вечеринки под утро в нетрезвом состоянии, после чего начался скандал, слышны были крики, а затем наступила тишина.

Психолог Илья Ахмедов пояснил интернет-изданию Regions.ru психологические мотивы поступка девушки, подчеркнув, что его нельзя оправдать. Однако он отметил, что постоянные необоснованные подозрения и упрёки со стороны партнёра порождают чувство беспомощности, обиды и гнева, заставляя человека ощущать вечную вину. По словам психолога, такое состояние разрушительно действует на психику.

«Женщина, испытывающая на себе постоянный психологический стресс, подозрения и сцену ревности изо дня в день, скорее всего, подошла к такому поступку не в моменте, а после длительного накопления напряжения, отчаяния и боли. Чувство несправедливости играет здесь главнейшую роль», — поясняет Ахмедов.