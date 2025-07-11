Минобороны показало видео боёв и российский флаг над Зелёной Долиной в ДНР
Подразделения группировки войск «Запад» успешно продвигаются вперёд в Донецкой Народной Республике. Сегодня стало известно, что они освободили населённый пункт Зелёная Долина в ДНР. Военнослужащие развернули над ним триколор, что символизирует контроль над территорией. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Освобождение бойцами ВС РФ Зелёной Долины в ДНР. Видео © Telegram/ Минобороны России
«Используя артиллерию и ударные беспилотные летательные аппараты, бойцы уничтожили боевую технику и огневые точки украинских боевиков, после чего штурмовые группы зашли на вражеские позиции, зачистили дома, подвалы и сооружения от остатков подразделений гарнизона ВСУ», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Напомним, что об освобождении населённого пункта Зелёная Долина стало известно сегодня, 11 июля. Двумя днями ранее ВС РФ взяли под контроль село Толстой в ДНР. Оно находится в Великоновосёлковском районе. По данным на 2001 год, там проживало чуть менее 200 человек.
Обложка © Telegram / Минобороны России