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11 июля, 11:46

Минобороны показало видео боёв и российский флаг над Зелёной Долиной в ДНР

Подразделения группировки войск «Запад» успешно продвигаются вперёд в Донецкой Народной Республике. Сегодня стало известно, что они освободили населённый пункт Зелёная Долина в ДНР. Военнослужащие развернули над ним триколор, что символизирует контроль над территорией. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Освобождение бойцами ВС РФ Зелёной Долины в ДНР. Видео © Telegram/ Минобороны России

«Используя артиллерию и ударные беспилотные летательные аппараты, бойцы уничтожили боевую технику и огневые точки украинских боевиков, после чего штурмовые группы зашли на вражеские позиции, зачистили дома, подвалы и сооружения от остатков подразделений гарнизона ВСУ», — рассказали в пресс-службе ведомства.

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Напомним, что об освобождении населённого пункта Зелёная Долина стало известно сегодня, 11 июля. Двумя днями ранее ВС РФ взяли под контроль село Толстой в ДНР. Оно находится в Великоновосёлковском районе. По данным на 2001 год, там проживало чуть менее 200 человек.

Обложка © Telegram / Минобороны России

Полина Никифорова
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