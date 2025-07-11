Минобороны показало видео боёв и российский флаг над Зелёной Долиной в ДНР

Подразделения группировки войск «Запад» успешно продвигаются вперёд в Донецкой Народной Республике. Сегодня стало известно, что они освободили населённый пункт Зелёная Долина в ДНР. Военнослужащие развернули над ним триколор, что символизирует контроль над территорией. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Освобождение бойцами ВС РФ Зелёной Долины в ДНР. Видео © Telegram/ Минобороны России

«Используя артиллерию и ударные беспилотные летательные аппараты, бойцы уничтожили боевую технику и огневые точки украинских боевиков, после чего штурмовые группы зашли на вражеские позиции, зачистили дома, подвалы и сооружения от остатков подразделений гарнизона ВСУ», — рассказали в пресс-службе ведомства.